Policjant naraził swoje życie by chronić innych - tymczasowy areszt dla mężczyzny za czynną napaść z nożem na funkcjonariusza

Naraził swoje życie by chronić innych - tak zachował się jeden z wrocławskich policjantów widząc osobę, która może być niebezpieczna. Sprawca tuż po dolnośląskich obchodach Święta Policji napadł na funkcjonariusza z nożem i go zranił. Policjant trafił do szpitala. Podejrzany usłyszał już zarzuty i został tymczasowo aresztowany przez sąd na 2 miesiące. Mężczyźnie może grozić kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Przypomnijmy, że po zakończonych uroczystościach w związku z dolnośląskimi obchodami Święta Policji, doszło do niebezpiecznej sytuacji na placu przed Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. W pewnym momencie policjant podjął interwencję wobec mężczyzny, który posiadał przy sobie niebezpieczne narzędzie w postaci noża.

Sprawca zaatakował nim interweniującego policjanta, lecz skutecznie podjęte przez niego działania doprowadziły do obezwładnienia napastnika i zatrzymania go. Niestety podczas tej interwencji zraniony został w rękę policjant. Poszkodowany funkcjonariusz trafił do szpitala z całkowitym uszkodzeniem ścięgna.

Dzięki jego natychmiastowej reakcji, żadne osoby postronne nie zostały poszkodowane.

Sprawcą okazał się niespełna 18-letni mężczyzna. Policjanci wykonali w tej sprawie wiele czynności procesowych a także operacyjnych, między innymi zabezpieczono nóż, którym posłużył się napastnik, przesłuchano świadków, zabezpieczono także monitoring. Podejrzany usłyszał już zarzuty dotyczące naruszenia czynności narządu ciała, wywierania wpływu na czynności urzędnicze i czynną napaść na funkcjonariusza publicznego z użyciem noża.

Sąd na podstawie dotychczas zebranych materiałów i dowodów zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na 2 miesiące. Mężczyźnie może grozić kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

