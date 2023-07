Jechał odebrać dziecko z przedszkola hulajnogą elektryczną… pędził jezdnią 54 km/h

Funkcjonariusze wrocławskiej grupy SPEED patrolując ulice stolicy Dolnego Śląska zwrócili uwagę na poruszającego się ze znaczną prędkością kierującego hulajnogą elektryczną. Mężczyzna ignorując przepisy ruchu drogowego nie stosował się do obowiązku korzystania z wyznaczonego wzdłuż jezdni chodnika oraz obowiązującego go ograniczenia prędkości do 20 km/h pędząc aż 54 km/h. Tłumaczył się, jak większość osób w takiej sytuacji, pośpiechem. 45-latek został ukarany mandatem.