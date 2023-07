Wrocławscy policjanci zatrzymali kobietę, która zaatakowała obywatelkę Filipin

Policjanci z Krzyków zatrzymali w minioną sobotę 48-letnią wrocławiankę, która 30 czerwca br. zaatakowała obywatelkę Filipin. O zdarzeniu funkcjonariusze dowiedzieli się następnego dnia z lokalnego portalu informacyjnego. Po ustaleniu danych poszkodowanej oraz okoliczności zdarzenia przystąpili do działania i już po kilku godzinach, podejrzewana o ten czyn kobieta trafiła do policyjnego aresztu. 48-latka usłyszała wczoraj zarzuty z art. 257 Kodeksu karnego, za co grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.