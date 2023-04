Policjanci ze Śródmieścia, ryzykując własnym życiem, uratowali mężczyznę, który skoczył do Odry z Mostów Chrobrego Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom W wczoraj w godzinach wieczornych policjanci pionu prewencji Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście interweniowali w okolicy Mostów Chrobrego. Zgłaszający poinformował Policję, że na moście stoi mężczyzna, który najprawdopodobniej zamierza targnąć się na swoje życie skacząc do wody. Przybyli na miejsce mundurowi, widząc tonącego mężczyznę, bez chwili zawahania przystąpili do działania. Sierż. Wojciech Okrutny i post. Wojciech Radzik wskoczyli do rzeki i wyciągnęli tonącego na brzeg. Po udzieleniu mu pierwszej pomocy przedmedycznej, przekazali uratowanego pod opiekę przybyłym na miejsce ratownikom.

Każdy z funkcjonariuszy na początku swojej policyjnej drogi uroczyście ślubuje, że nawet z narażeniem własnego życia, będzie nieść pomoc potrzebującym. Słowa przysięgi, to nie pusty frazes, co udowodnili funkcjonariusze komisariatu Policji przy

ul. Grunwaldzkiej. W bardzo niebezpiecznej sytuacji znalazł się obywatel Ukrainy, który podejmując desperacki krok, wskoczył do kanału żeglugowego z Mostów Chrobrego.

Gdy sierż. Wojciech Okrutny i post. Wojciech Radzik przyjechali na miejsce, na podstawie relacji świadka ustalili, że do rzeki wskoczył mężczyzna. Po chwili zauważyli tonącego, który za wszelką cenę próbował utrzymać się na powierzchni wody, w związku z czym niezwłocznie przystąpili do działania. Bez chwili zastanowienia, ryzykując własne życie zbiegli nasypem do lustra wody i wskoczyli do rzeki.

Chwilę później, współdziałając funkcjonariuszom udało się wydostać mężczyznę na brzeg, gdzie udzielili mu pomocy przedmedycznej, w tym zapewnili mu komfort termiczny, aby nie dopuścić do dalszego wychładzania się organizmu poszkodowanego. Następnie wezwaną karetką pogotowia został on przetransportowany do jednego z wrocławskich szpitali, gdzie trafił pod specjalistyczną opiekę medyków.

Dzięki poświęceniu, chęci niesienia bezinteresownej pomocy, a także umiejętności współpracy w trudnych warunkach, policjanci z Wrocławia uratowali kolejne ludzkie życie.

Pamiętaj, jeżeli potrzebujesz pomocy, nie wstydź się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile, czasem myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do specjalistów, którzy pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami, m.in. z Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego, którzy dyżurują pod numerem telefonu 800 70 2222. Możemy też zajrzeć na stronę www.liniawsparcia.pl, na której znajduje się lista placówek, w których możemy uzyskać profesjonalną pomoc. Pamiętaj, nie musisz być sam ze swoimi problemami. Są osoby, które Ci pomogą, całkowicie bezpłatnie i anonimowo.