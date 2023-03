Policjanci zapobiegli nielegalnym wyścigom na terenie Wrocławia i okolic Data publikacji 14.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z komendy miejskiej i wojewódzkiej policji we Wrocławiu wspierani przez policyjnych lotników z helikopterem Bell z KGP udaremnili nielegalne wyścigi, które miały odbyć się na terenie stolicy Dolnego Śląska. Policjanci w trakcie prowadzonych działań zatrzymali na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa 6 osób, które prowadziły pojazdami pod wpływem narkotyków i alkoholu, a także te, które posiadały zabronione substancje. Wśród zatrzymanych była również osoba poszukiwana przez organy ścigania. Policjanci wystawili blisko 60 mandatów w obszarze wykroczeń w ruchu drogowym w tym przekraczanie prędkości, niezatrzymania się do kontroli, kierowania pojazdami w stanie po użyciu alkoholu, a także niezachowania należytej ostrożności, nieodpowiedniego oświetlenia i modyfikacji auta niezgodnych z przepisami. Policjanci przypominają, że droga publiczna to nie tor wyścigowy!

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym to jeden z najważniejszych priorytetów działań Policji. W związku z faktem pojawienia się informacji dotyczącej nielegalnych wyścigów, mających się odbyć na terenie stolicy Dolnego Śląska funkcjonariusze podjęli zdecydowane działania w tej sprawie.

11.03. br. w siedzibie Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu odbyła się odprawa, której przewodniczył Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu podinsp. Sławomir Wołk. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz delegowani do tego zabezpieczenia policyjni lotnicy z helikopterem Bell z KGP . W całej akcji udział wzięli policjanci ruchu drogowego, prewencji i funkcjonariusze operacyjni.

Zadaniem policjantów było niedopuszczenie do wyścigów pojazdów na drogach publicznych. Funkcjonariusze w ramach swoich zadań i uprawnień kontrolowali kierowców oraz inne osoby, które naruszały przepisy. W sumie funkcjonariusze sprawdzili blisko 600 pojazdów i wylegitymowali ponad 850 osób. Policjanci zatrzymali na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa 6 osób, które prowadziły pojazdami pod wpływem narkotyków i alkoholu, a także te, które posiadały zabronione substancje. Wśród zatrzymanych była również osoba poszukiwana przez organy ścigania. Policjanci wystawili blisko 60 mandatów dotyczących różnych wykroczeń w ruchu drogowym tj. przekraczanie prędkości, niezatrzymania się do kontroli, kierowania pojazdami w stanie po użyciu alkoholu, a także niezachowania należytej ostrożności, nieodpowiedniego oświetlenia i modyfikacji auta niezgodnych z obowiązującymi przepisami.

W trakcie prowadzonych działań doszło do jednej z niebezpiecznych sytuacji. Przed godz. 23.00 na skrzyżowaniu ulic Kwiatkowskiego i Mokronowskiej policjanci biorący udział w zabezpieczeniu zauważyli samochód koloru białego, który przejechał przez skrzyżowanie na czerwonym świetle. Widząc to funkcjonariusze włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe w celu zatrzymania nieodpowiedzialnego kierowcy. Ten jednak nie reagował na to i zaczął przyśpieszać. W pewnym momencie na łuku drogi mężczyzna prowadzący pojazd stracił panowanie nad autem i wpadł w poślizg. Następnie "przeleciał" nad rowem, uderzył w metalowe ogrodzenie, po czym zatrzymał się na terenie składu budowlanego. Mężczyzna zaklinował się i nie mógł wysiąść z uszkodzonego samochodu. Na miejsce wezwano straż pożarną i pogotowie. Okazało się, że osobą która prowadziła auto był 54-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego.

W czasie interwencji od kierowcy była wyczuwalna silna woń alkoholu z ust. Policyjny alkomat wskazał ponad 2 promile. Nieodpowiedzialny kierowca trafił do policyjnego aresztu. Mężczyźnie za niezatrzymanie się do kontroli policyjnej może grozić kara pozbawienia wolności do lat 5, wysoka grzywna oraz wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów.

Policjanci przypominają, że droga publiczna to nie tor wyścigowy. Swoje umiejętności w doskonaleniu jazdy można ćwiczyć tylko i wyłącznie w odpowiednich miejscach, pod okiem fachowych instruktorów.

Funkcjonariusze zapowiadają, że tego typu działania będą kontynuowane w przyszłości. Nie ma zgody Policji na łamanie przepisów na drodze i narażanie życia oraz zdrowia innych użytkowników.

podkom. Wojciech Jabłoński

Oficer Prasowy

KMP we Wrocławiu

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 45.82 MB)