PZPN dziękuje policjantom za ogrom pracy na rzecz bezpieczeństwa podczas meczów piłki nożnej Data publikacji 07.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Polski Związek Piłki Nożnej przekazał podziękowania na ręce Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu. Za nami koniec sezonu piłkarskiego 2021/22, jak informuje raport sporządzony przez PZPN, na wysokiej pozycji w kategorii: współpraca organizatora i podmiotów publicznych znajduje się Policja. Biorąc pod uwagę mecze na wrocławskim stadionie, to za nami aż 17 odbytych spotkań Ekstraklasy, mecz reprezentacji Polski i dwa o puchar Polski oraz szereg wielu innych rozgrywek piłkarskich, w których uczestniczyliśmy.

Po zakończeniu sezonu piłkarskiego 2021/2022 Polski Związek Piłki Nożnej opublikował raport dotyczący oceny bezpieczeństwa, gdzie w kategorii współpraca organizatorów i podmiotów publicznych, Policja ulokowała się na bardzo wysokiej pozycji. Podkreślić należy, że Wrocław posiada drużynę dwukrotnego mistrza Polski tj. Śląsk Wrocław, występująca właśnie w Ekstraklasie. To przyczyniło się m. in. do rozegrania 17 meczy Ekstraklasy na terenie Stadionu Tarczyński Arena we Wrocławiu, z czego część z nich stanowiła imprezy o podwyższanym ryzyku, biorąc pod uwagę czynnik bezpieczeństwa rozgrywek.

Dodatkowym zadaniem w dużej mierze skupującym uwagę właśnie policjantów, były przejazdy kibiców na trasie powiatu wrocławskiego, w których to również funkcjonariusze czuwali na bezpieczeństwem w miejscach, w których mogło dojść do złamania przepisów prawa.

W zabezpieczeniach tego typu udział brali m.in. policjanci pionów prewencji, ruchu drogowego i operacyjnego. Funkcjonariusze czuwali nad bezpieczeństwem na terenie miasta oraz na trasach przejazdu do i z Wrocławia. Prowadzili też działania mające na celu usprawnienie ruchu drogowego na ciągach komunikacyjnych, przebiegających w okolicy miejsca imprezy.

Każdorazowo zabezpieczenie takie stanowiło nie lada wyzwanie dla wrocławskiej Policji i nie tylko, bo tego typu imprezy sportowe angażują działania wielu innych służb. Skupiając uwagę na czynnościach należących do Policji, działania te zawsze prowadzone były wielotorowo i ukierunkowane były przede wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy sportowej oraz ładu i porządku publicznego przed, w trakcie i po meczu.

st. asp. Aleksandra Freus

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu