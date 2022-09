Wrocławscy policjanci zatrzymali mężczyznę mającego związek z uszkodzeniem ciała kierowcy MPK Data publikacji 18.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wrocławia w wyniku intensywnych czynności operacyjnych zatrzymali mężczyznę mającego związek z uszkodzeniem ciała kierowcy MPK, do którego doszło w piątkowy wieczór na terenie dzielnicy Fabryczna. Zebrane materiały oraz przekazany szybko monitoring z kamer autobusu pomogły w identyfikacji napastnika. Funkcjonariusze wyjaśniają teraz wszystkie okoliczności tego zdarzenia oraz udział zatrzymanego w tym zajściu.

W piątek tj. 16 września br., w godzinach wieczornych, doszło do ataku na kierowcę autobusu MPK. Mężczyzna, który podróżował autobusem linii 112, po wyjściu z pojazdu z niewiadomych przyczyn zaczął uderzać pięścią w szybę pojazdu. Widząc to, kierowca autobusu wyszedł, żeby zwrócić mu uwagę i wtedy ten mężczyzna zaczął go szarpać oraz zadawać uderzenia i kopnięcia. Następnie oddalił się. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, które przewiozło poszkodowanego z obrażeniami ciała do szpitala.

Powiadomieni o wszystkim wrocławscy policjanci rozpoczęli poszukiwania napastnika. Zabezpieczono na miejscu popełnienia przestępstwa ślady i dowody. Dzięki szybkiemu przekazaniu monitoringu przez prezesa MPK funkcjonariusze dysponowali wizerunkiem podejrzewanego o ten czyn.

Policjanci na podstawie zebranych materiałów oraz wielu czynności sprawdzających i własnego rozpoznania zidentyfikowali napastnika. Intensywne działania operacyjne funkcjonariuszy z komendy miejskiej oraz KP Wrocław-Fabryczna doprowadziły do zatrzymania 44-letniego mężczyzny podejrzewanego o ten czyn.

W tej chwili trwają dalsze czynności w tej sprawie.

podkom. Wojciech Jabłoński

Zespół Komunikacji Społecznej we Wrocławiu