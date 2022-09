Uciekał drogą ekspresową S8, mając w organizmie prawie 2,5 promila! W trakcie pościgu kilkukrotnie próbował staranować policyjny radiowóz [FILM] Data publikacji 01.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wrocławscy funkcjonariusze ruchu drogowego po kilkunastokilometrowym pościgu zatrzymali nietrzeźwego 31-latka, który próbował uniknąć policyjnej kontroli drogowej. Skrajnie nieodpowiedzialny mieszkaniec powiatu trzebnickiego uciekał drogą ekspresową S8, ryzykując życiem i zdrowiem swoim oraz innych uczestników ruchu drogowego. Powodował ogromne zagrożenie zwłaszcza, że pędził, stale utrzymując prędkość powyżej 130 km/h! Mundurowych, którzy starali się go zatrzymać, kilka razy próbował taranować swoim autem, niemal doprowadzając do wypadku. Na szczęście właściwa koordynacja i skuteczne działania dwóch policyjnych patroli doprowadziły do zatrzymania uciekiniera, który teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem.

W poniedziałek, tj. 29 sierpnia br. na 28 kilometrze drogi ekspresowej S8, pełniący służbę nieoznakowanym radiowozem marki BMW funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego KMP we Wrocławiu zauważyli, że kierujący volkswagenem ma problemy z utrzymaniem prostolinijnego toru jazdy. Wzbudziło to ich wątpliwości co do stanu, w jakim mógł znajdować się siedzący za kierownicą mężczyzna.

Natychmiast włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, jednocześnie wydając mu polecenie zatrzymania się do kontroli drogowej. Skrajnie nieodpowiedzialny kierujący volkswagenem postanowił jednak kontynuować jazdę ignorując funkcjonariuszy i co gorsza - innych uczestników ruchu, powodując wobec nich zagrożenie bezpieczeństwa.

W trakcie pościgu, mężczyzna kilkukrotnie usiłował za wszelką cenę zepchnąć z jezdni radiowóz i zajeżdżał mu drogę, niemal doprowadzając do wypadku! Biorąc pod uwagę sytuację na drodze, duże natężenie ruchu oraz brawurę z jaką wykonywał gwałtowne manewry, realnie mogło dojść do tragedii.

Za kierownicą radiowozu marki BMW siedział doświadczony policjant, który jest przeszkolony z techniki jazdy pojazdem uprzywilejowanym i w momencie zderzania się z volkswagenem, wiedział jak ma zareagować. Zatrważająca jest zatem myśl, co mogłoby się wydarzyć, gdyby jadąc z tak dużą prędkością, wjechał w inny cywilny pojazd…

Po kilkunastokilometrowym pościgu, kiedy do akcji wkroczyli kolejni policjanci - koledzy z Komisariatu Policji w Sycowie, finalnie przerwano szaleńczą ucieczkę kierującego i został zatrzymany.

Okazał się nim być 31-letni mieszkaniec powiatu trzebnickiego. Mundurowi wyczuli od niego silną woń alkoholu, jednak ten odmówił badania stanu trzeźwości. W związku z tym pobrano od mężczyzny krew do badań laboratoryjnych, a dzisiaj możemy już potwierdzić, że miał blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie.



Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu i usłyszał zarzut m.in. za kierowanie pojazdem będąc w stanie nietrzeźwości. Ponadto będzie również odpowiadał za niezatrzymanie się do kontroli w myśl art. 178b Kodeksu karnego.

Sprawa ta ma charakter rozwojowy i po dokładnym przeanalizowaniu zebranego materiału dowodowego znajdzie swój finał w sądzie. 31-latek powinien liczyć się z faktem, że zakres odpowiedzialności karnej może ulec zwiększeniu do 5 lat pozbawienia wolności, a nawet dłuższej.



st. sierż. Aleksandra Rodecka

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu



Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 48.66 MB)