49-latek wpadł do Odry i zaplątał się w gałęzie. Na brzeg wyciągnęli go policjanci z Fabrycznej Data publikacji 10.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Fabrycznej otrzymali zgłoszenie, że w Parku Popowickim ktoś może znajdować się w wodzie i potrzebować pomocy. Na miejsce natychmiast udał się patrol, który po krótkich poszukiwaniach znalazł mężczyznę znajdującego się w Odrze. 49-latek zaplątał się w gałęzie i nie był w stanie samodzielnie wyjść z wody. Mundurowi wyciągnęli go z rzeki i wezwali pogotowie ratunkowe, które przewiozło poszkodowanego do jednego z wrocławskich szpitali. Dzięki natychmiastowym i skutecznym działaniom funkcjonariuszy, mężczyzna przeżył.

Do dyżurnego Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna wpłynęło zgłoszenie, że w Parku Popowickim ma znajdować się w Odrze osoba, która woła o pomoc. Natychmiast w to miejsce zostali skierowani policjanci, którzy rozpoczęli swoje działania od poszukiwań.

Chwilę później post. Tamira Rękosiewicz oraz sierż. szt. Mariusz Czech dotarli do miejsca, gdzie znajdował się 49-latek. Mężczyzna był bardzo słabo widoczny, ponieważ zaplątał się w znajdujące się w wodzie gałęzie, przez które nie mógł się z niej wydostać i co chwilę znikał pod taflą wody.

Policjanci natychmiast weszli do rzeki, po czym wyciągnęli poszkodowanego na brzeg.

49-latek był mocno wyziębiony, a do czasu wezwanej karetki pogotowia mundurowi otoczyli go opieką. Następnie uratowany przez policjantów mężczyzna trafił do jednego z wrocławskich szpitali.

Dzięki skutecznym i sprawnie przeprowadzonym działaniom funkcjonariuszy, życiu i zdrowiu mężczyzny nie zagraża już niebezpieczeństwo.