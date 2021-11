Kierowco!!! Przygotuj swój pojazd do jesiennych podróży... Data publikacji 13.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Jesień to okres, który zazwyczaj zaczyna się niepozornie – temperatury często jeszcze bywają wysokie i nic nie zwiastuje nadchodzącej zimy. Jednak już teraz należy przygotować się do niższych temperatur, większej wilgoci i coraz wcześniej zapadającego zmierzchu. Wrocławscy policjanci zwracają uwagę kierowcom na kilka podstawowych spraw, mogących mieć ogromny wpływ na bezpieczeństwo.

Najwcześniej może zaskoczyć nas stan wycieraczek. Latem, gdy opady są stosunkowo rzadkie, nie zauważamy, że pióra są już zużyte, a gumki zniszczone. Jednak jesienne opady i rosa osiadająca nocą sprawiają, że używamy wycieraczek niemal codziennie. Okazuje się wtedy, że zamiast wycierać — rozmazują, co z pewnością ograniczy widoczność, a tym samym stanowić będzie realne zagrożenie. Warto więc zdecydować się na nowe pióra wycieraczek.



Akumulator – po kilku latach od zakupu jego pojemność maleje, a wraz ze spadkiem temperatur zwiększa się ryzyko jego wyczerpania. Niższa temperatura to także wzrost gęstości oleju silnikowego. A to przyczynia się do konieczności użycia większej energii do uruchomienia silnika. Warto więc sprawdzić stan swojego akumulatora.



Krótsze dni i błoto wydostające się spod kół innych samochodów sprawiają, że należy zwrócić uwagę na reflektory – odpowiednia moc światła jest niezbędna jesienną porą. Jeśli są zniszczone, a żarówki stare, ich skuteczność będzie dużo niższa. Ich sprawność jest szczególnie ważna o tej porze roku, gdy często jest pochmurno i wcześnie robi się ciemno.



Mimo tego, że jesień to jeszcze nie zima, ale sporym zaskoczeniem nie mogą być nocne spadki temperatury. Jeżeli wcześniej nie zadbaliśmy o odpowiedni płyn do spryskiwaczy lub chłodnicy, może spotkać nas niemiła niespodzianka. Trzeba więc zawczasu sprawdzić temperaturę, w której zamarza nasz płyn chłodniczy i w razie potrzeby zmienić go na odpowiedni.



Osoby mieszkające poza miastem mogą rozważyć wcześniejszą zmianę opon na zimowe. Mają one lepszą przyczepność i lepsze właściwości, gdy jezdnia jest mokra. Deszcz i błoto są przecież nieodłącznymi towarzyszami jesieni. Jeśli nasza podróż z domu do pracy wiąże się z jazdą po drogach gruntowych, będzie to rozwiązanie zmniejszające ryzyko utknięcia w błotnistej kałuży.



Mając na uwadze fakt, że wiele czynników wpływa bezpośrednio i pośrednio na bezpieczeństwo, wrocławscy policjanci zwracają także uwagę kierowcom, aby podczas podróży nie zabrakło też rozsądku i rozwagi na drodze.

Życzymy wyłącznie bezpiecznych podróży.

aspirant sztabowy Łukasz Dutkowiak

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu