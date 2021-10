Areszty za kradzieże pieniędzy z automatów biletowych Data publikacji 18.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze pionu kryminalnego z wrocławskiej Komendy Miejskiej Policji dokonali zatrzymania kilku mężczyzn podejrzanych o włamania do biletomatów na terenie miasta, a następnie kradzieże pieniędzy ze znajdujących się w nich kaset. Wpadli w ręce policjantów niemal bezpośrednio po włamaniu do urządzenia znajdującego się w rejonie ulicy Grabiszyńskiej. Trzej mężczyźni przemieszczali się pojazdem, wiec zatrzymanie miało charakter dynamiczny. W samochodzie tym policjanci znaleźli m.in. łom, śrubokręty, obcinaki do metalu oraz rękawice. Zabezpieczyli także gotówkę, którą jeden z podejrzanych schował w bucie. Zgromadzone na chwilę obecną materiały, dały podstawę do przedstawienia mężczyznom czterech zarzutów dot. kradzieży z włamaniem. Zostali już także decyzją sądu tymczasowo aresztowani.

Do kryminalnych z Wrocławia wpływały informacje o włamaniach do rozmieszczonych na terenie miasta urządzeń służących do sprzedaży biletów. Funkcjonariusze od razu rozpoczęli działania operacyjne, a także zajęli się typowaniem osób mogących mieć związek z tymi przestępstwami. Sprawą zajęli się policyjni specjaliści, którzy już wcześniej szybko i skutecznie namierzali sprawców tego typu czynów. Czynności operacyjne funkcjonariuszy trwały kilka dni i zakończyły się zatrzymaniem mężczyzn, którzy jak się okazało, chwilę wcześniej włamali się do jednego z biletomatów. Zdarzenie to miało miejsce w rejonie ulicy Grabiszyńskiej, a trzej mężczyźni przemieszczali się nieopodal wykorzystywanym do popełniania przestępstw pojazdem.



Ich zatrzymanie miało charakter dynamiczny i bezpośrednio po nim, policjanci znaleźli w samochodzie m.in. łom, śrubokręty, obcinaki do metalu oraz rękawice. Zabezpieczyli także gotówkę, którą jeden z podejrzanych schował w bucie.



Wykonane do chwili obecnej ustalenia funkcjonariuszy potwierdziły, że mężczyźni dokonali dwóch kradzieży z włamaniem do automatów biletowych, a także dwa raz się do nich włamali, lecz kradzieży nie dokonali, bo nie było w nich pieniędzy.



Łupem sprawców padała gotówka w kwocie do kilkuset złotych, ale straty spowodowane uszkadzaniami urządzeń, sięgnąć mogą kwoty nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.



Zgromadzone na chwilę obecną materiały, dały podstawę do przedstawienia mężczyznom czterech zarzutów i zostali oni już decyzją sądu tymczasowo aresztowani, ale policjanci podejrzewają, że mogą mieć oni na swoim koncie dużo więcej tego typu przestępstw, w tym także na terenie Gdańska i Poznania.



Sprawą nadal zajmują się eksperci Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, ma ona bowiem charakter rozwojowy.



Za kradzieże z włamaniem w świetle obowiązujących przepisów grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

aspirant sztabowy Łukasz Dutkowiak

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu