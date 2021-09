Rozpoczął się kolejny rok szkolny. Jeżeli planujesz zakupy przez Internet — uważaj koniecznie na oszustów… Data publikacji 02.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wrocławscy funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej przypominają, o czym należy pamiętać podczas zakupów w sieci. Ponieważ popularne portale aukcyjne i społecznościowe dają nam nieograniczone możliwości w poszukiwaniu oraz nabywaniu różnego rodzaju przedmiotów, ale też wiążą się z pewnymi zagrożeniami. Jakie one są i jak ich unikać dowiesz się, gdy przeczytasz poniższy tekst. Stosując się do nich, na pewno nie stracisz swoich oszczędności i kupisz te rzeczy, które faktycznie chciałeś nabyć.

Policjanci przypominają, aby zakupy w sieci dokonywać bezwzględnie w sprawdzonych, autoryzowanych i zarejestrowanych sklepach internetowych. Przed przesłaniem pieniędzy sprawdźmy dokładnie, czy firma oferująca nam produkty i usługi w ogóle istnieje. Prześledźmy komentarze i opinie o sprzedającym bezpośrednio w serwisie sprzedażowym oraz w wyszukiwarce internetowej. Zweryfikujmy, czy np. posiada on numer polskiej sieci telekomunikacyjnej, czy pojawia się on w wyszukiwarce, a także jakie wpisy się do niego odnoszą. By czuć się bezpieczniej, zawsze można też wykonać telefon do sprzedającego przed zakupem. Warto sprawdzić również, od kiedy posiada on konto w serwisie sprzedażowym. Unikajmy robienia zakupów od nowych użytkowników lub takich, którzy mają dużo negatywnych komentarzy.

Sprawdźmy, gdzie zarejestrowana jest domena strony, np. poprzez wyszukiwarkę http://centralops.net/co/ oraz przeczytajmy regulamin sklepu, a także oceńmy wizualnie profesjonalizm wykonania strony internetowej.

W razie możliwości dokonujmy przelewu środków poprzez usługę PayU, unikając płatności bezpośrednio na rachunek bankowy, gdyż w tej drugiej sytuacji nie obejmuje nas program ochrony kupujących. W przypadku wątpliwości należy poprosić sprzedającego o nadanie przesyłki za pobraniem. Brak zgody może być dla nas sygnałem o spotkaniu na swojej drodze oszusta internetowego.

Pamiętajmy też, aby nie przesyłać osobno pieniędzy na poczet kosztów wysyłki. W przypadku przesyłki za pobraniem wymuśmy od sprzedającego zaznaczanie opcji przeglądu towaru przy odbiorze. Odmowa kuriera z uwagi na niezaznaczenie takiej opcji powinna także dać nam do myślenia. W przypadku wątpliwości można zaniechać odbioru zakupionego towaru.

Zwróćmy także uwagę na cenę. Przedmioty sprzedawane w sieci, są z reguły tańsze o około 10-20% niż w sklepach stacjonarnych. Wszelkie inne bardziej atrakcyjne cenowo oferty, powinny wzbudzić w nas niepokój i zastanowienie, gdyż w większości przypadków oszuści zwracają na siebie uwagę kupujących, nadzwyczajnie atrakcyjną ofertą.



Życzymy udanych i bezpiecznych zakupów.



aspirant sztabowy Łukasz Dutkowiak

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu