Wrocławscy policjanci zatrzymali czterech mężczyzn podejrzewanych o rozbój z użyciem niebezpiecznych przedmiotów - Bieżące informacjeKomenda Miejska Policji we Wrocławiu

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Wrocławscy policjanci zatrzymali czterech mężczyzn podejrzewanych o rozbój z użyciem niebezpiecznych przedmiotów

Data publikacji 25.08.2026
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Wczoraj tj. 24 sierpnia 2026 roku w godzinach popołudniowych policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu w wyniku intensywnych działań operacyjnych zatrzymali przy wsparciu funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji czterech sprawców podejrzewanych o dokonanie rozboju z użyciem niebezpiecznych przedmiotów na szkodę 22-letniego mężczyzny. Funkcjonariusze ustalali również okoliczności zmuszania pokrzywdzonego do określonego zachowania poprzez stosowanie przemocy i gróźb pozbawienia życia. Wszyscy uczestnicy to ob. Ukrainy.

Do przestępstwa doszło w dniu 23 sierpnia br. na terenie powiatu wrocławskiego, gdzie sprawcy jeżdżąc z pokrzywdzonym w różne miejsca, grozili mu i zmuszali go do przekazania im znacznej ilości pieniędzy, które pokrzywdzony miał zdobyć w wyniku wygranej. 22-latek pochwalił się w gronie znajomych gotówką, którą – jak twierdził – wygrał w kasynie. Informacja o posiadanych przez niego pieniądzach szybko stała się jednak powodem brutalnego ataku. Mężczyzna został napadnięty, a sprawcy używali wobec niego przemocy i grozili mu niebezpiecznymi przedmiotami w tym przedmiotem przypominającym broń.

Jak się później okazało, żadnej wygranej nie było i o mały włos 22-latek nie przypłacił tego życiem.

W wyniku podjętych działań wczoraj we Wrocławiu oraz z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, policjanci zatrzymali czterech mężczyzn obywateli Ukrainy– w wieku od 18 do 22 lat.

Czynności w tej sprawie prowadzone są pod nadzorem prokuratury. Za zarzucane przestępstwa podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 20.

asp. szt. Anna Nicer
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

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