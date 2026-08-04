18-latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa tymczasowo aresztowany Data publikacji 04.08.2026 Powrót Drukuj 1 sierpnia br., w godzinach wieczornych, na terenie Wrocławia doszło do ataku z użyciem noża na młodą kobietę. Dzięki natychmiastowej i skutecznej reakcji funkcjonariuszy Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna 18-latek, podejrzany o usiłowanie zabójstwa, został zatrzymany krótko po zdarzeniu. Poszkodowana kobieta trafiła do szpitala, gdzie została objęta specjalistyczną opieką medyczną.

Sprawca, będący obywatelem Ukrainy, wczoraj usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Dziś, na wniosek Prokuratury Rejonowej Wrocław–Fabryczna, sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Z uwagi na charakter przestępstwa postępowanie prowadzone jest w formie śledztwa przez Prokuraturę Rejonową Wrocław–Fabryczna.

Policjanci po raz kolejny podkreślają, że nie ma zgody na przemoc i zachowania zagrażające życiu oraz zdrowiu drugiego człowieka. Osoba odpowiedzialna za ten brutalny atak poniesie konsekwencje przewidziane prawem.

podkomisarz Aleksandra Freus

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu