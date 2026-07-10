Policjanci jako pierwsi na miejscu pożaru – natychmiastowa ewakuacja mieszkańców Data publikacji 10.07.2026 Powrót Drukuj W minioną środę, tj. 8 lipca 2026 roku, w godzinach popołudniowych doszło do pożaru mieszkania na czwartym piętrze w bloku przy ul. Budziszyńskiej 76 we Wrocławiu. Jako pierwsi na miejsce dotarli funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna, którzy zlokalizowali miejsce zaprószenia ognia na balkonie mieszkania usytuowanego na 4. piętrze i rozpoczęli ewakuację osób w związku z zagrożeniem ich zdrowia i życia. W wyniku pożaru dwie osoby z objawami zatrucia trafiły do szpitala.

Jako pierwsi na miejsce pożaru mieszkania przy ul. Budziszyńskiej 76 dotarli funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna. Jeszcze przed przyjazdem Straży Pożarnej rozpoznali zagrożenie, ustalili lokalizację pożaru, którą był balkon mieszkania na czwartym piętrze i natychmiast rozpoczęli ewakuację mieszkańców.

Gdy policjanci weszli na klatkę schodową zauważyli ogromne zadymienie i poczuli unoszący się zapach spalenizny. Mundurowi od razu przystąpili do ewakuacji mieszkańców, narażając tym samym swoje życie i zdrowie. Na każdym kolejnym piętrze, na które wchodzili funkcjonariusze, temperatura wzrastała, a widoczność w związku z zadymieniem stawała się coraz bardziej ograniczona. Niestety płomienie wychodzące z mieszkania na czwartym piętrze uniemożliwiły dalszą ewakuację osób z wyższych pięter. Działając w warunkach gęstego zadymienia, ograniczonej widoczności oraz rosnącej temperatury, policjanci wyprowadzali kolejne osoby z zagrożonych kondygnacji, jednocześnie blokując windę i ostrzegając pozostałych mieszkańców o niebezpieczeństwie.

Policjanci ewakuowali kilkadziesiąt osób z niższych pięter budynku, a gdy z uwagi na intensywny ogień, zadymienie i wysoką temperaturę dalsze działania bez specjalistycznego sprzętu stały się niemożliwe, zabezpieczyli teren. Funkcjonariusze przekazali strażakom wszystkie kluczowe informacje dotyczące sytuacji w budynku, ilość ewakuowanych osób oraz tych, które nadal mogły przebywać na wyższych kondygnacjach. Ich szybka reakcja i zdecydowane działania miały istotne znaczenie dla ochrony życia i zdrowia mieszkańców.

Pamietajmy, że skoordynowana reakcja wszystkich służb ratunkowych ma kluczowe znaczenie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Każda minuta może decydować o bezpieczeństwie mieszkańców, dlatego nie zastawiajmy pojazdami dróg dojazowych i pożarowych, bo utrudniają dojazd Policji, Straży Pożarnej oraz Pogotowia Ratunkowego. W czasie działań ratunkowych bezwzględnie słuchajmy poleceń policjantów, strażaków oraz ratowników bo są wydawane z myślą o naszym bezpieczeństwie.

Latem warto zwrócić szczególną uwagę na działania profilaktyczne. Nie przechowujmy na balkonach, klatkach schodowych ani w piwnicach łatwopalnych materiałów czy zbędnych przedmiotów, które mogą przyczynić się do szybkiego rozprzestrzeniania się ognia. Zachowujmy ostrożność podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, nie pozostawiajmy bez nadzoru włączonych odbiorników i nie wyrzucajmy niedopałków papierosów w miejsca, które mogą doprowadzić do pożaru.

Bezpieczeństwo zależy od odpowiedzialności każdego z nas. Rozsądek, właściwe nawyki oraz współpraca ze służbami ratunkowymi mogą uratować ludzkie życie.

asp. szt. Anna Nicer

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu