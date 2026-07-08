Policjantka wrocławskiej komendy z trzema medalami Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Brazylijskim Jiu-Jitsu GI i NO GI Data publikacji 08.07.2026 Powrót Drukuj Policjantka Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu mł. asp. Martyna Ciaskowska z powodzeniem reprezentowała swoją jednostkę podczas VI Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Brazylijskim Jiu-Jitsu GI i NO GI, które odbyły się w ostatnim czasie w Mińsku Mazowieckim, zdobywając złoty oraz dwa srebrne medale. Konsekwencja w treningach i sportowy charakter policjantki po raz kolejny przyniosły znakomite efekty.

Mistrzostwa zgromadziły przedstawicieli służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz żołnierzy Wojska Polskiego. Świetnie podczas VI Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Brazylijskim Jiu-Jitsu GI i NO GI zaprezentowała policjantka Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu mł. asp. Martyna Ciaskowska. Zawodnicy rywalizowali w dwóch formułach – Gi, czyli w tradycyjnym „kimonie”, oraz No Gi, gdzie walka odbywa się bez „kimona”.

Dzięki doskonałemu przygotowaniu, wysokim umiejętnościom, determinacji oraz opanowaniu, nasza koleżanka wywalczyła aż trzy medale – złoty oraz dwa srebrne.

Martyna Ciaskowska zdobyła:

1. miejsce – Gi Master, kategoria do 64 kg (pasy fioletowe, brązowe i czarne),

2. miejsce – No Gi Adult Open Kobiet (pasy fioletowe, brązowe i czarne),

2. miejsce – No Gi Master, kategoria do 61,5 kg (pasy fioletowe, brązowe i czarne).

Gratulujemy znakomitego wyniku oraz życzymy kolejnych sukcesów sportowych i zawodowych.

asp. szt. Anna Nicer

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu