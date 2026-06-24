Wrocławscy policjanci narażając swoje zdrowie i życie uratowali z pożaru mężczyznę - sami trafili po interwencji do szpitala [NAGRANIE] Data publikacji 24.06.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław - Stare Miasto podczas służby interweniowali w jednym z mieszkań, gdzie wybuchł pożar. Policjanci, mimo silnego zadymienia oraz problemów z oddychaniem jako pierwsi weszli do pomieszczenia skąd wyciągnęli mężczyznę, który nie był w stanie samodzielnie opuścić zagrożonego miejsca. Mundurowi udzielili niezbędnej pomocy 63-latkowi. Okazało się, że decyzją medyków oprócz poszkodowanego, policjanci także trafili do szpitala na dalszą diagnostykę w związku z toksycznym działaniem dymu.

Policjanci z Referatu Patrolowo-Interwencyjnego komisariatu Stare Miasto we Wrocławiu 21 czerwca br. , około godz. 1:40 w nocy zostali poinformowani o pożarze jednego z mieszkań w budynku przy ul. Bolesławieckiej. W związku z tym funkcjonariusze w trybie alarmowym pojechali pod wskazany adres.

Na miejscu okazało się, że mundurowi dotarli jako pierwsi z wezwanych służb. Natychmiast pobiegli na czwarte piętro, gdzie pojawił się dym. Policjanci otworzyli drzwi do mieszkania i zauważyli ogień, który szybko się rozprzestrzeniał. Ponadto czarny dym, powodował trudności w oddychaniu funkcjonariuszy oraz ograniczał widoczność. W pewnym momencie mundurowi spostrzegli na podłodze starszego mężczyznę, który nie był w stanie o własnych siłach opuścić mieszkania. Policjanci narażając swoje zdrowie, a nawet życie weszli do środka i wyciągnęli poszkodowanego w bezpieczne miejsce oraz udzielili mu niezbędnej pomocy.

Podczas wynoszenia mężczyzny na miejscu pojawili się strażacy, którzy ewakuowali pozostałe osoby z mieszkań, udzielając funkcjonariuszom także pierwszej pomocy przedmedycznej z uwagi na toksyczne działanie dymu. W sumie strażacy ewakuowali około 20 osób z czwartego piętra.

Poszkodowany mężczyzna został przekazany Zespołowi Ratownictwa Medycznego, który przewiózł go do szpitala.

W związku z silnym zadymieniem interweniujący policjanci decyzją medyków zostali przewiezieni do placówki medycznej celem wykonania niezbędnych badań. Na szczęście okazało się, że nic poważnego im się nie stało.

Wrocławscy policjanci kolejny raz udowodnili, że są gotowi narazić własne zdrowie i życie by ratować innych.

kom. Wojciech Jabłoński

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu