Sprawca, który ranił nożem dwie osoby zatrzymany dzięki szybkiej reakcji wrocławskich policjantów Data publikacji 05.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki zatrzymali 42-letniego mężczyznę podejrzewanego o zranienie dwóch osób. Do zdarzenia doszło 3 czerwca br., przy ulicy Powstańców Śląskich we Wrocławiu. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna miał zaatakować dwie osoby nożem, a następnie oddalić się z miejsca zdarzenia. Jeszcze tego samego dnia został zatrzymany przez policjantów. Usłyszał już zarzut dotyczący narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sprawcy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Do zdarzenia doszło 3 czerwca br. , przed godziną 14:00, przy ulicy Powstańców Śląskich we Wrocławiu. Jak wynika z ustaleń policjantów 42-latek miał zaatakować dwie osoby przy użyciu noża. Poszkodowani w wyniku odniesionych obrażeń zostali przetransportowani do szpitala, gdzie udzielono im niezbędnej pomocy medycznej. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Bezpośrednio po zdarzeniu mężczyzna oddalił się z miejsca w nieznanym kierunku. Na miejsce natychmiast skierowani zostali policjanci, którzy rozpoczęli działania zmierzające do ustalenia dokładnego przebiegu zdarzenia oraz zatrzymania osoby mogącej mieć z nim związek.

Funkcjonariusze ustalali świadków i gromadzili materiał dowodowy niezbędny do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tej sprawy. Równolegle prowadzone były czynności operacyjne, które pozwoliły na szybkie ustalenie miejsca pobytu sprawcy czynu.

Dzięki skutecznym działaniom policjantów 42-letni mężczyzna został zatrzymany jeszcze tego samego dnia w godzinach wieczornych na terenie ogrodów działkowych. Zatrzymania dokonali policjanci kryminalni. Mężczyzna został doprowadzony do jednostki Policji, gdzie wykonano z nim dalsze czynności procesowe.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 42-latek usłyszał zarzut z art. 160 Kodeksu karnego, dotyczący narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Sprawa prowadzona jest pod nadzorem prokuratura, który wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie aresztu tymczasowego.

sierż. szt. Marek Myśliwiec

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

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