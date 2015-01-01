Spokojnie podczas 18. Wrocławskiego Marszu Równości Powrót Drukuj Dzisiaj, 30 maja br., po godzinie 15:00 rozpoczął się 18. Wrocławski Marsz Równości połączony z przemarszem ulicami ścisłego centrum stolicy Dolnego Śląska. Zgromadzenie przebiegło spokojnie i nie odnotowano żadnych poważnych incydentów, mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób biorących w nich udział. Dowódcą całego zabezpieczenia był I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu podinsp. Radosław Wasiak.

Dzisiaj, 30 maja 2026 roku, na placu Wolności we Wrocławiu zaczęli gromadzić się uczestnicy 18. Wrocławskiego Marszu Równości.

Po godzinie 15.00 rozpoczął się przemarsz ulicami stolicy Dolnego Śląska. Wymagało to od funkcjonariuszy wielowariantowych działań na trasie przemarszu. Zadania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom, oprócz wielu policjantów służb prewencyjnych, skutecznie realizowali również nieumundurowani funkcjonariusze z komórek operacyjnych.

Mundurowi dbali o bezpieczeństwo wszystkich uczestników tego wydarzenia, mieszkańców, a także przebywających we Wrocławiu turystów. Mając na uwadze specyfikę prowadzonych działań, zaangażowano do nich siły i środki adekwatne do mogących wystąpić zagrożeń. Jednym z głównych zadań policjantów, było zapewnienie bezpiecznego przebiegu zgromadzenia, a także niedopuszczenie do konfrontacji i naruszeń prawa.

Wrocławski Marsz Równości zakończył się przed godz. 18-tą i nie odnotowano żadnych poważnych incydentów, mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób biorących w nim udział.

kom. Wojciech Jabłoński

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu