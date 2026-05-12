Fałszywe prawo jazdy, brak uprawnień do kierowania i zły stan techniczny pojazdu [NAGRANIE Z POLICYJNEJ KAMERY] Data publikacji 12.05.2026 Powrót Drukuj Kilka dni temu informowaliśmy o kontroli drogowej busa z przyczepą, którym podróżowali obywatel Ukrainy wraz z pasażerami. Policjanci z wrocławskiej drogówki zwrócili uwagę na ten pojazd podczas policyjnej akcji pn. ”Alkohol i narkotyki”. W trakcie kontroli okazało się, że kierujący nim 46-latek przedstawił funkcjonariuszom podrobiony dokument prawa jazdy. Sprawcy grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Policjanci ruchu drogowego patrolując ulice stolicy Dolnego Śląska zwrócili uwagę na zespół pojazdów składających się z pojazdu ciężarowego oraz przyczepy ciężarowej, na której przewożona była koparka. Pojazdem kierował obywateli Ukrainy, na co dzień mieszkający we Wrocławiu. Niewłaściwy stan techniczny - wycieki płynów eksploatacyjnych były tylko jedną z nieprawidłowości, które podczas kontroli stwierdzili mundurowi.

Wątpliwości wzbudził dokument prawa jazdy, który podczas kontroli okazał policjantom 46-latek, a tym samym brak uprawnień do kierowania tym zestawem pojazdów.

Doświadczenie policjantów ruchu drogowego w tym przypadku było nieocenione. Funkcjonariusze mieli do czynienia niejednokrotnie z podrobionymi dokumentami, dlatego zauważyli, że blankiet nie posiada części zabezpieczeń wymaganych dla tego typu dokumentu, zdjęcie było rozmyte, druk niskiej jakości, a ogólny wygląd okazanego prawa jazdy różnił się od oficjalnego wzoru. Jednocześnie na awersie i rewersie w świetle UV brak było znaków barwy jasnozielonej, które powinny pojawiać się na oryginalnym wzorze prawa jazdy.

46-latek odpowie teraz przed sądem, który może skazać go na karę nawet 5 lat pozbawienia wolności.

asp. szt. Anna Nicer

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu