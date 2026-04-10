Skuteczna współpraca dolnośląskich policjantów zakończona zatrzymaniem sprawcy rozboju i usiłowania zabójstwa

Skuteczna współpraca dolnośląskich policjantów zakończona zatrzymaniem sprawcy rozboju i usiłowania zabójstwa

Data publikacji 10.04.2026
Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zgorzelcu namierzyli i zatrzymali tuż przed świętami podejrzanego, który odpowie za usiłowanie zabójstwa 26-letniego mężczyzny. Do zatrzymania doszło w Zgorzelcu, zanim przestępca zdążył opuścić terytorium Polski. Mężczyzna decyzją sądu trafił już do aresztu na 3 miesiące, ale ostatecznie może mu grozić kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

  • na zdjęciu widać tyłem stojących dwóch policjantów nieumundurowanych oraz sprawcę w kajdankach
    Źródło KPP Zgorzelec
  • na zdjęciu widać policjanta pionu kryminalnego z naszywką na ramieniu policja stojącego tyłem przy radiowozie nieoznakowanym
    Źródło KPP Zgorzelec

Funkcjonariusze pionu kryminalnego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, przy współpracy z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu, w wyniku szeroko zakrojonych działań operacyjnych i poszukiwawczych namierzyli i zatrzymali 28-latka za rozbój i usiłowanie zabójstwa 26-letniego obywatela Indii. Do zatrzymania doszło na terenie Zgorzelca, zanim podejrzany zdążył opuścić terytorium Polski.

Do zdarzenia doszło 2 kwietnia br. w jednym z wrocławskich hosteli. Jak ustalili policjanci, sprawca w jednym z pokoi dokonał kradzieży rzeczy osobistych 26-letniego obywatela Indii. Napastnik użył wobec pokrzywdzonego środka obezwładniającego w postaci gazu pieprzowego. Następnie, kiedy nie osiągnął zamierzonego celu, zaatakował mężczyznę niebezpiecznym narzędziem, powodując u niego liczne rany kłute i cięte szyi, ramienia i dłoni.

Dzięki intensywnym działaniom operacyjnym funkcjonariuszy obu jednostek podejrzany został szybko ustalony, a następnie zatrzymany w pobliżu dworca zanim zdążył przekroczyć granicę Polski. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów rozboju przy użyciu niebezpiecznego narzędzia oraz usiłowania zabójstwa.

Zatrzymany został doprowadzony do prokuratury. Decyzją sądu wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na 3 miesiące.

Sprawcy za popełnione czyny grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

asp. szt. Anna Nicer
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

