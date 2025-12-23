Lot z Bolonii zakończył się zatrzymaniem dla 45-letniego pasażera Data publikacji 23.12.2025 Powrót Drukuj 19 grudnia br. na terenie Portu Lotniczego Wrocław–Strachowice funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna przy współpracy z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie, zatrzymali 45-letniego mężczyznę podejrzanego o posiadanie narkotyków. Sprawca usłyszał już zarzut posiadania środków odurzających w postaci kokainy, za które grozi mu kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Do zatrzymania doszło 19 grudnia br ., bezpośrednio po wylądowaniu samolotu pasażerskiego na wrocławskim lotnisku, który przyleciał z Bolonii. Mężczyzna, widząc wchodzące służby na pokład samolotu, próbował ukryć plastikowe opakowania z narkotykami pod siedzeniem. Podczas dalszych czynności funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli ponad 21 gramów kokainy.

Zatrzymany podróżował wraz z małżonką. Jak ustalili policjanci, para przyleciała do Polski z wizytą świąteczną – mężczyzna jest obywatelem naszego kraju, natomiast na stałe mieszka na terenie Włoch.

45-latek został zatrzymany i usłyszał już zarzut posiadania środków odurzających. Jak się okazało, podejrzany działał w warunkach recydywy, za co kara może zostać dodatkowo zaostrzona.

Decyzją sądu wobec zatrzymanego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju.

asp. szt. Anna Nicer

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu