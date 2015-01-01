Zatrzymany 18-latek za zniszczenie miejskiego tramwaju i groźby wobec motorniczego Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, wspólnie z policjantami Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego komisariatu na Krzykach ustalili, a następnie zatrzymali 18-letniego mężczyznę podejrzanego o zniszczenie mienia oraz kierowanie gróźb karalnych wobec motorniczego. Przestępcy grozi teraz kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

Źródło zdjęcia: monitoring KD

Źródło zdjęcia: monitoring MPK

Do zdarzenia doszło pod koniec sierpnia br. - sprawca, działając wspólnie z innymi osobami, zatrzymał tramwaj wrocławskiego MPK, stawiając na torowisku kontener na śmieci i inne przedmiotu uniemożliwiając kontunuowanie jazdy. Nastepnie sprawcy pomalowali pojazd farbą nanosząc na pojazd szynowy graffiti, powodując straty w wysokości nie mniejszej niż 4 tysiące złotych. Dodatkowo mężczyzna groził motorniczemu pobiciem.



W wyniku intensywnych działań operacyjnych i procesowych policjanci ustalili tożsamość jednego ze sprawców i zatrzymali podejrzanego o ten czyn. 18-latek usłyszał zarzuty dotyczące uszkodzenia mienia oraz kierowania gróźb karalnych wobec motorniczego.



Dodatkowo podejrzany dopuścił się podobnych uszkodzeń na wagonach pociągów Kolei Dolnośląskiej na terenie wojewódzctwa wielkopolskiego, za co również usłyszał zarzuty. Za popełnione przestępstwa grozić może kara do 5 lat pozbawienia wolności.



Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

podkomisarz Aleksandra Freus

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 27.61 MB)