Dzięki szybkiej interwencji wrocławskich policjantów seniorzy nie stracili oszczędności życia Data publikacji 16.12.2025 Powrót Drukuj W miniony czwartek tj. 11 grudnia w godzinach wieczornych, policjanci z Komisariatu Wrocław-Krzyki skutecznie udaremnili próbę oszustwa metodą "na policjanta" na szkodę wrocławskich seniorów. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy udało się odzyskać pieniądze w kwocie ponad 51 tys. złotych, po które miał się zgłosić członek grupy przestępczej.

Kilka dni temu małżeństwo seniorów zamieszkałych w stolicy Dolnego Śląska odebrało połączenie na telefon stacjonarny od mężczyzny podającego się za policjanta. Oszust nawiązał kontakt z 68- letnim mężczyzną gdzie wykorzystując jego zaufanie, przekonał go, że prowadzone są obecnie czynności policyjne w związku z dostarczeniem im przez listonosza emerytury w postaci fałszywych banknotów.

Aby uwiarygodnić swoją historię, polecił rozmówcy - bez rozłączania połączenia-skontaktować się z numerami alarmowymi 997 oraz 112, fałszywie potwierdzając w ten sposób swoją tożsamość. W wyniku manipulacji małżeństwo spakowało gotówkę w kwocie ponad 51 tys . złotych do reklamówki a następnie zgodnie z poleceniami oszusta - wyrzucili pieniądze przez okno swojego mieszkania.

Dzięki natychmiastowej reakcji funkcjonariuszy z Komisariatu Policji Wrocław - Krzyki seniorzy zostali uświadomieni, że padli ofiarą oszustwa metodą „na policjanta”. Policjanci zabezpieczyli pieniądze jeszcze przed ich przejęciem przez sprawców. Odzyskane pieniądze w całości zostały przekazane pokrzywdzonym.

Obecnie prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawców tego procederu.

Apelujemy o ostrożność! Policjanci nigdy nie żądają przekazywania pieniędzy, nie informują telefonicznie o prowadzonych działaniach ani nie polecają wyrzucenia gotówki przez okno. W przypadku podejrzanych telefonów należy niezwłocznie rozłączyć się i skontaktować się z Policją.

asp. szt. Anna Nicer

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu