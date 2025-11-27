Sprawca ataków na kierowców MPK zatrzymany przez kryminalnych z Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki Data publikacji 27.11.2025 Powrót Drukuj Wczoraj kryminalni z Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki zatrzymali 35-letniego mężczyznę w kryzysie bezdomności, który był poszukiwany w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej kierowców autobusów MPK na terenie miasta. Najprawdopodobniej dzisiaj usłyszy w tej sprawie zarzuty, za które grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3. Niewykluczone, że sprawca usłyszy jeszcze więcej zarzutów dotyczących podobnych czynów jakich dopuścił się na terenie innego województwa.

W miniony wtorek, 25 listopada br., zatrzymany mężczyzna dokonał w autobusach linii 133 i A naruszenia nietykalności cielesnej kierowców poprzez rozpylenie gazu pieprzowego w trakcie wykonywania przez nich czynności służbowych.

Dzięki intensywnym działaniom operacyjnym funkcjonariuszy pionu kryminalnego z Komisariatu Policji Wrocław - Krzyki sprawca został namierzony i zatrzymany wczoraj w godzinach wieczornych.

Czynności z 35-letnim mężczyzną zostaną przeprowadzone najprawdopodobniej w dniu dzisiejszym. Zatrzymany 35-latek usłyszy zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych jakim są kierowcy autobusu MPK podczas wykonywania przez nich czynności służbowych. Sprawa ma charakter rozwojowy i sprawca może usłyszeć jeszcze zarzuty dotyczące popełnienia czynów o podobnym charakterze na terenie innego województwa.

Policjanci przypominają, że wszelkie przejawy przemocy i agresji w przestrzeni publicznej spotykają się ze stanowczą reakcją organów ścigania.

asp. szt. Anna Nicer

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu