Policyjny pościg ulicami Wrocławia. Uciekinierzy doprowadzili do poważnego wypadku Data publikacji 26.11.2025 Powrót Drukuj Dzisiaj tuż po północy, wrocławscy policjanci otrzymali zgłoszenie o możliwym pobiciu, a następnie uprowadzeniu mężczyzny, do którego miało dojść na terenie działania Komisariatu Policji Wrocław-Grabiszynek. Z uwagi na powagę zgłoszenia niezwłocznie ogłoszono alarm dla całego pionu kryminalnego wrocławskiej komendy miejskiej i dolnośląskiej komendy wojewódzkiej.

Funkcjonariusze, prowadząc intensywne działania operacyjne, szybko ustalili pojazd, którym mieli poruszać się sprawcy. Po godzinie 4:00 policjanci namierzyli poszukiwanego volkswagena. Kierujący zignorował sygnały do zatrzymania i podjął próbę ucieczki. W jej trakcie samochód uciekinierów zderzył się z tramwajem przy skrzyżowaniu ulic Hallera i Gajowickiej.

Wewnątrz znajdowało się trzech mężczyzn, w tym jeden przewożony w bagażniku volkswagena. Policjanci oraz ratownicy medyczni natychmiast podjęli czynności ratownicze wobec wszystkich osób. Na miejsce przybyła także straż pożarna, która pomogła w uwolnieniu poszkodowanych z rozbitego pojazdu.

Niestety, pomimo udzielonej pomocy, 34-letni mężczyzna przewożony w bagażniku, po godzinie 6 rano, zmarł w szpitalu. Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracują policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej.

Okoliczności zdarzenia, w tym wątek pobicia i uprowadzenia, a w efekcie śmierci 34-letniego mężczyzny są szczegółowo wyjaśniane.

podkomisarz Aleksandra Freus

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu