Policyjny pościg ulicami Wrocławia. Uciekinierzy doprowadzili do poważnego wypadku - Bieżące informacje - Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Bieżące informacje

Rozmiar czcionki

czcionka normalna
czcionka średnia
czcionka duża

Policyjny pościg ulicami Wrocławia. Uciekinierzy doprowadzili do poważnego wypadku

Data publikacji 26.11.2025
Powrót
Drukuj

Dzisiaj tuż po północy, wrocławscy policjanci otrzymali zgłoszenie o możliwym pobiciu, a następnie uprowadzeniu mężczyzny, do którego miało dojść na terenie działania Komisariatu Policji Wrocław-Grabiszynek. Z uwagi na powagę zgłoszenia niezwłocznie ogłoszono alarm dla całego pionu kryminalnego wrocławskiej komendy miejskiej i dolnośląskiej komendy wojewódzkiej.

Funkcjonariusze, prowadząc intensywne działania operacyjne, szybko ustalili pojazd, którym mieli poruszać się sprawcy. Po godzinie 4:00 policjanci namierzyli poszukiwanego volkswagena. Kierujący zignorował sygnały do zatrzymania i podjął próbę ucieczki. W  jej trakcie samochód uciekinierów zderzył się z tramwajem przy skrzyżowaniu ulic Hallera i Gajowickiej.

Wewnątrz znajdowało się trzech mężczyzn, w tym jeden przewożony w bagażniku volkswagena. Policjanci oraz ratownicy medyczni natychmiast podjęli czynności ratownicze wobec wszystkich osób. Na miejsce przybyła także straż pożarna, która pomogła w uwolnieniu poszkodowanych z rozbitego pojazdu.

Niestety, pomimo udzielonej pomocy, 34-letni mężczyzna przewożony w bagażniku, po godzinie 6 rano, zmarł w szpitalu. Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracują policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej.

Okoliczności zdarzenia, w tym wątek pobicia i uprowadzenia, a w efekcie śmierci 34-letniego mężczyzny są szczegółowo wyjaśniane.

podkomisarz Aleksandra Freus
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Film Nagranie z monitoringu

Pobierz plik Nagranie z monitoringu (format mp4 - rozmiar 22.93 MB)

Powrót na górę strony