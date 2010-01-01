Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego odnaleźli 10-letniego chłopca, który uciekł z domu [film z policyjnej kamery] Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu odnaleźli zaginionego 10-latka, który po kłótni z mamą opuścił miejsce zamieszkania i nie wrócił do domu. Dzięki szybkiej reakcji i czujności policjantów poszukiwania zakończyły się szczęśliwie.

Chłopiec nie do końca wiedział, co dalej zamierza zrobić, dlatego postanowił przemieszczać się po mieście komunikacją miejską. Po godzinie 22:00 został zauważony przez funkcjonariuszy w jednym z autobusów przy ulicy Bora-Komorowskiego.



Na szczęście chłopiec był cały i zdrowy. Mundurowi zaopiekowali się nim i bezpiecznie przekazali go pod opiekę mamie.



Dzięki szybkiej reakcji i czujności policjantów poszukiwania zakończyły się szczęśliwie.

Kilka ważnych wskazówek dla rodziców i opiekunów:

Rozmawiajmy z dziećmi o tym, jak radzić sobie z trudnymi emocjami i konfliktami.

Zadbajmy, by dziecko znało podstawowe informacje: swoje imię, nazwisko, adres, numer telefonu do rodziców.

Warto korzystać z nowoczesnych rozwiązań, np. aplikacji lokalizacyjnych, które pomagają w razie zaginięcia.

Reagujmy od razu, gdy zauważymy, że dziecko jest rozdrażnione, przygnębione lub planuje „ucieczkę z domu” – rozmowa często wystarczy, by zapobiec dramatowi.

Policjanci podkreślają, że każda minuta ma znaczenie, dlatego w przypadku zaginięcia dziecka należy natychmiast zawiadomić Policję.

podkomisarz Aleksandra Freus

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu