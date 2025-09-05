Odzyskane rowery elektryczne oraz elektronarzędzia o wartości ponad pół miliona złotych i trzech zatrzymanych mężczyzn. To efekt pracy policjantów z Wydziału Kryminalnego wrocławskiej komendy Data publikacji 05.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wrocławia zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o dokonanie serii kradzieży z włamaniem na terenie naszego miasta. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że sprawcy włamywali się m. in. do sklepu z rowerami elektrycznymi, sklepu jubilerskiego oraz punktu handlowego z elektronarzędziami.

Kryminalni z wrocławskiej komendy zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o dokonanie serii kradzieży z włamaniem na terenie naszego miasta. Z ustaleń śledczych wynika, że sprawcy włamywali się m. in. do sklepu z rowerami elektrycznymi, sklepu jubilerskiego oraz punktu handlowego z elektronarzędziami.

Ich łupem padały przedmioty o znacznej wartości – od kosztowności i biżuterii, przez nowoczesny sprzęt, aż po rowery elektryczne. Policjanci zabezpieczyli dowody wskazujące na udział zatrzymanych w przestępczej działalności a co najważniejsze odzyskali skradzione mienie o łącznej wartości przekraczającej pół miliona złotych.



Trzech mężczyzn w wieku 26, 36 oraz 42 lata usłyszało w tej sprawie już zarzuty dotyczące właśnie kradzieży z włamaniem, paserstwa umyślnego a także kradzieży tablic rejestracyjnych. Teraz o ich dalszym losie zdecyduje sąd. Za popełnione przestępstwa grozi im do 10 lat pozbawienia wolności a z uwagi na fakt, że czynów dokonali w warunkach recydyw wyrok w tej sprawie może być jeszcze bardziej rygorystyczny.



Wyrazy uznania za determinację oraz skuteczność wrocławskich policjantów wyraził w swojej wiadomości sam pokrzywdzony w jednej ze spraw, dla których takie właśnie działania mają ogromne znaczenie.



podkomisarz Aleksandra Freus

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu