Wspólna akcja Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości skutkowała zatrzymaniem dwóch 17-latków ob. Ukrainy podejrzanych o szerzenie treści propagujących nazistowski ustrój totalitarny Data publikacji 13.08.2025 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, wspólnie z funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatury we Wrocławiu oraz funkcjonariuszami Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarządu we Wrocławiu, przeprowadzili skoordynowane działania, w wyniku których zatrzymano dwóch obywateli Ukrainy w wieku 17 lat.

Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymani umieszczali na elewacjach budynków oraz pomnikach upamiętniających ofiary Rzezi Wołyńskiej flagi banderowskie oraz hasła propagujące ideologię nazistowską i wychwalające postać Stepana Bandery.



Działania te miały miejsce na terenie Wrocławia, Warszawy a także w miejscowości Domostaw – tam ostatni malunek banderowski wykonał jeden z 17-latków i znieważył tym samym pomnik Rzezi Wołyńskiej.



Postępowanie w tej sprawie, nadzorowane przez Prokuraturę Krajową, prowadzi Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.



Dzięki ścisłej współpracy służb, skutecznie przerwane zostały działania o charakterze propagandowym, godzące w pamięć historyczną oraz bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

podkomisarz Aleksandra Freus

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu