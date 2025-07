Niebezpieczne zachowanie na drodze – interwencja zakończona zatrzymaniem kierującej Data publikacji 06.07.2025 Powrót Drukuj W miniony czwartek policjantki z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu podjęły interwencję wobec kierującej pojazdem marki BMW, która na terenie Wrocławia – w rejonie Komisariatu Policji Wrocław-Rakowiec przy ul. Hubskiej 58 – nie ustąpiła pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Mimo wydawanych przez policjantki wyraźnych sygnałów świetlnych i dźwiękowych, kobieta nie zatrzymała się do kontroli drogowej i kontynuowała jazdę. W efekcie policjantki zajechały drogę kierującej "ponad prawem", co uniemożliwiło jej dalszą jazdę, a policjantki musiały wybić szybę w pojeździe od strony pasażera, gdyż kierująca zabarykadowała się od środka. Ignorując polecenia wydawane przez funkcjonariuszki i zamknęła się w aucie, nie podejmowała żadnej współpracy. 45-latka odpowie teraz za przestępstwo związane z niezatrzymaniem się do kontroli drogowej za co grozić może kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności, a za wykroczenia w ruchu drogowym grzywna w wysokości 30 tysięcy złotych.

Funkcjonariuszki Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu podjęły interwencję wobec kierującej pojazdem marki BMW, która na terenie Wrocławia – w rejonie Komisariatu Policji Wrocław-Rakowiec przy ul. Hubskiej 58 – nie ustąpiła pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.



Mimo wydawanych przez policjantki wyraźnych sygnałów świetlnych i dźwiękowych, kobieta nie zatrzymała się do kontroli drogowej i kontynuowała jazdę. Po zatrzymaniu pojazdu zignorowała polecenia wydawane przez funkcjonariuszki i zamknęła się w aucie, nie podejmując żadnej współpracy.



Ze względu na brak reakcji oraz realne zagrożenie, jakie stwarzała taka sytuacja, policjantki podjęły decyzję o wybiciu szyby w pojeździe, aby móc skutecznie zatrzymać kierującą i uniemożliwić jej dalsze działania. Sprawczynią tejże brawury okazała się 45-letnia mieszkanka Lublina.



Dalsze czynności w sprawie są prowadzone przez Komisariat Policji Wrocław-Rakowiec. Apelujemy do wszystkich kierujących o odpowiedzialność i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Brak reakcji na polecenia funkcjonariuszy oraz stwarzanie zagrożenia dla pieszych może mieć poważne konsekwencje prawne. Za niezatrzymaniem się do kontoli drogowej kobiecie grozić może kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności, a za wykroczenia w ruchu drogowym grzywna w wysokości 30 tysięcy złotych.

podkomisarz Aleksandra Freus

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu