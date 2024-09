Policjanci są wszędzie tam, gdzie niezbędna jest pomoc. Czuwamy w dzień i w nocy Data publikacji 21.09.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze od wielu dni pomagają mieszkańcom powiatu wrocławskiego w walce z żywiołem jakim jest woda. Policjanci pomagają między innymi przy napełnianiu worków z piaskiem, aktywnie uczestniczą też w naradach sztabów kryzysowych, by skutecznie docierać do osób i miejsc wymagających pilnych interwencji. Czuwamy w dzień i w nocy by zapewnić bezpieczeństwo.

Walka z żywiołem jakim jest woda trwa nieustannie. Wrocławscy policjanci angażują się w różne działania by zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo. Są organizowane zbiórki na rzecz osób dotkniętych powodzią, świadczona jest pomoc także psychologiczna, organizowane są działania pomocowe w różnych obszarach. Ostatnio funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej policji we Wrocławiu pomagali w napełnianiu worków z piaskiem.

Natomiast Komendant Miejski Policji we Wrocławiu mł. insp. Rafał Siczek wspólnie ze swoimi zastępcami mł. insp. Oktawiuszem Cieślik i mł. insp. Sławomirem Wołk aktywnie uczestniczą w kolejnych posiedzeniach sztabów kryzysowych w mieście i powiecie wrocławskim. Wszystko po to by jeszcze skuteczniej docierać do osób i miejsc, które są zagrożone, ale także tam, gdzie niezbędna jest pomoc w różnych obszarach. Ustalane są kierunki działań wspólnie z samorządami oraz władzami państwowymi. Działamy razem, bo tylko wspólnie możemy wygrać walkę z żywiołem.

Pomagamy i służymy wszystkim, którzy tego potrzebują.

kom. Wojciech Jabłoński

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu