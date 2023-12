Wrocławscy policjanci zatrzymali seryjnego włamywacza Powrót Drukuj Policjanci pionu operacyjnego z wrocławskiego Śródmieścia zatrzymali mężczyznę, który włamywał się do obiektów handlowo-usługowych na terenie stolicy Dolnego Śląska. Sprawca po pokonaniu zabezpieczeń dostawał się do środka pomieszczeń skąd kradł gotówkę, kasy fiskalne, laptopy oraz telefony komórkowe. Funkcjonariusze udowodnili podejrzanemu w sumie 28 tego typu przestępstw. Decyzją sądu mężczyzna został już tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, ale ostatecznie może mu grozić kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście zatrzymali w ostatnim czasie mężczyznę podejrzanego o serię włamań i kradzieży na terenie stolicy Dolnego Śląska.

Policjanci na podstawie zebranych dowodów, śladów oraz drobiazgowej analizy informacji w sprawie udowodnili 37-latkowi łącznie 28 przestępstw. Jak ustalili funkcjonariusze sprawca od marca do września br. włamywał się do różnych obiektów handlowo-usługowych m.in. salonów fryzjerskich na terenie Wrocławia. Po pokonaniu zabezpieczeń dostawał się do ich wnętrz skąd kradł gotówkę oraz inne cenne przedmioty. Były to m.in. e-papierosy, telefony komórkowe, kasy fiskalne, sprzęt elektroniczny w postaci laptopów. Straty pokrzywdzonych wyniosły co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Zarobione w ten sposób pieniądze podejrzany przeznaczał na własne potrzeby.

Zatrzymany był już notowany wcześniej za podobne przestępstwa. 37-latek decyzją sądu trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Za przestępstwa o które jest podejrzany może mu grozić kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

kom. Wojciech Jabłoński