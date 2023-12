Atrakcyjna oferta wynajmu, sprzedaży mieszkania… Uważaj na internetowych oszustów! Data publikacji 29.12.2023 Powrót Drukuj Ceny mieszkań stale rosną, a wraz z nimi prowizje pośredników, dlatego nikogo nie dziwi fakt, że chcąc zaoszczędzić szukamy ofert na własną rękę. Internetowi naciągacze, wykorzystując ten fakt, zamieszczają w sieci wiele atrakcyjnych ofert sprzedaży mieszkań, a po otrzymaniu zaliczek na poczet lokali nagle znikają, nie wywiązując się ze zobowiązań. Niestety przekonało się o tym ostatnio troje wrocławian, którzy skuszeni atrakcyjną ofertą kupna mieszkania w stolicy Dolnego Śląska, wpłacili na konto oszusta po 5000 zł zaliczki, a gdy tylko pieniądze znalazły się na rachunkach "sprzedającego" słuch po nim zaginął, a cała trójka marząca o własnym "M" została z niczym.

O tym, że przed zakupem warto zwrócić szczególną uwagę na szczegóły oferty, takie jak: kim jest sprzedawca?, jak długo zajmuje się obrotem nieruchomościami na rynku?, jakie formy płatności są przez niego akceptowane, oraz w jaki sposób można się z nim skontaktować? przekonali się na własnej "skórze" kolejni mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska. Troje wrocławian, którzy skuszeni atrakcyjną ofertą kupna mieszkania w stolicy Dolnego Śląska, wpłaciło na konto oszusta po 5000 zł zaliczki. Niestety pieniądze zniknęły.



Pokrzywdzeni ogłoszenie znaleźli na popularnym portalu aukcyjnym w sieci i gdy tylko pieniądze znalazły się na rachunkach "sprzedającego" słuch po nim zaginął, a cała trójka marząca o własnym ”M” została z niczym.

Pamiętajmy, że zakupy z nieznanego źródła, od osoby, z którą kontakt jest ograniczony, np. jedynie do komunikatora internetowego oraz akceptowanie tylko płatności z góry, powinny od razu wzbudzić nasze podejrzenia, co do wiarygodności takiej oferty.



Korzystajmy z usług przedsiębiorców, jak choćby pośredników obrotu nieruchomościami, którzy prowadzą swoją działalność od wielu lat i pod tym samym szyldem, choćby ich oferty były mniej atrakcyjne, to dają nam możliwość m.in. dochodzenia swoich praw na drodze sądowej, zgodnie z obowiązującym prawem.



Pamiętajmy, że internet to nie tylko nieograniczone źródło informacji i rozrywki, ale także miejsce, w którym występuje wiele zagrożeń. Przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa może nas uchronić przed utratą pieniędzy.

Kodeks karny za oszustwo przewiduje karę nawet do 8 lat pozbawienia wolności.



mł. asp . Rafał Jarząb

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Film Stop_oszustom_kmp_long_audio_1_x264.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Stop_oszustom_kmp_long_audio_1_x264.mp4 (format mp4 - rozmiar 17.7 MB)