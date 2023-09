Ponad 10 kg narkotyków przejęli wrocławscy kryminalni z komendy miejskiej Data publikacji 14.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego wrocławskiej komendy miejskiej mają na swoim koncie kolejny sukces. Dzięki ich zaangażowaniu i skuteczności w działaniach zostało zatrzymanych dwóch mężczyzn, którzy w pojazdach oraz mieszkaniu posiadali znaczne ilości środków odurzających. Łącznie zabezpieczono ponad 10 kilogramów narkotyków. Decyzją sądu podejrzani w tej sprawie zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Grozić im może kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Kryminalni z Referatu do walki z Przestępczością Narkotykową KMP we Wrocławiu kolejny raz wykazali się skutecznością w trakcie prowadzonych czynności operacyjnych. Pozyskane informacje posłużyły do ustalenia danych i namierzenia dwóch wrocławian mających istotne znaczenie w procederze narkotykowym.



W trakcie policyjnych czynności zabezpieczono łącznie ponad 10 kilogramów narkotyków. Była to m.in. amfetamina, kokaina oraz marihuana. Oprócz tego, kryminalni ujawnili także wagi elektroniczne, gotówkę w kwocie 6,5 tys . złotych, a także rewolwer i radiostacje, przy pomocy których podejrzani najprawdopodobniej się komunikowali.



38-latek oraz jego o 13 lat starszy wujek zostali zatrzymani, a sąd zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

Mężczyźni usłyszeli już zarzuty dotyczące uczestnictwa w obrocie znaczną ilością środków odurzających, za co grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.



Gratulujemy naszym kolegom kolejnego sukcesu. Zwalczanie przestępczości narkotykowej jest niezwykle ważnym elementem pracy funkcjonariuszy pionu kryminalnego, chociażby dlatego, że trudniące się tym procederem osoby „przy okazji” prowadzenia przestępczej działalności popełniają szereg innych przestępstw (groźby karalne, wymuszenia, pobicia), a wprowadzane przez nich substancje stanowią ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia osób, które je zażywają.

Podkreślić należy fakt, że do grupy najbardziej zagrożonej tego typu przestępstwami należy młodzież, o którą wszyscy dorośli powinni troszczyć się w sposób szczególny.



st. asp. Aleksandra Freus

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

