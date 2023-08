Nielegalni imigranci z Turcji zatrzymani przez wrocławskich policjantów Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wrocławskiego Wydziału Ruchu Drogowego na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca chcieli zatrzymać do kontroli pojazd marki Skoda. Kierowca poruszający się samochodem na czeskich tablicach rejestracyjnych nie reagował na wydawane przez funkcjonariuszy polecenia i zaczął uciekać. W pewnym momencie prowadzący auto gwałtownie zatrzymał się na drodze i kontynuował ucieczkę pieszo. Wewnątrz samochodu znajdowało się w sumie 8 osób podchodzących z Turcji. Jak się okazało byli to nielegalni imigranci.

Policjanci z wrocławskiej drogówki patrolując drogę oraz rejon w okolicy A4 uzyskali informację od dyżurnego o możliwym nielegalnym przewozie cudzoziemców. Mając podane cechy charakterystyczne pojazdu, którym mogą się poruszać, w okolicy Karwian zauważyli typowany samochód.



W związku z tym funkcjonariusze postanowili zatrzymać pojazd do kontroli drogowej. Kierowca jednak nie miał zamiaru stosować się do wydawanych przez policjantów poleceń. Do pościgu skierowano też dodatkowych funkcjonariuszy. W pewnym momencie ścigany pojazd gwałtownie zatrzymał się a jego kierowca zbiegł, pozostawiając wewnątrz 8 osób. Okazało się, iż byli to nielegalni imigranci, ob. Turcji.

Wszystkie osoby podróżujące tym pojazdem zostały zatrzymane w policyjnym areszcie, a kierujący nadal jest poszukiwany. Następnie obywatele Turcji zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Przypominamy, że za organizowanie innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy Polski grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.

st. asp. Aleksandra Freus

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu