Nie zatrzymał się do kontroli drogowej, bo miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i narkotyki w aucie Data publikacji 01.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu zauważyli jak jeden z kierujących przejechał na czerwonym świetle. Policjanci postanowili zatrzymać go do kontroli. Mężczyzna zignorował sygnały dawane przez funkcjonariuszy i zaczął uciekać ulicami Wrocławia samochodem a później pieszo. Po zatrzymaniu okazało się, że 45-latek ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i narkotyki w aucie. Podejrzanemu może teraz grozić kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

Policjanci z wrocławskiej drogówki dbając o bezpieczeństwo na drogach naszego powiatu podejmują w trakcie służby wiele interwencji w stosunku do kierujących, którzy nie respektują przepisów. Czasami zdarza się, że piraci drogowi nie stosują się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy, chcąc uniknąć odpowiedzialności karnej, próbują jeszcze uciec z miejsca zdarzenia.

Do takiej właśnie sytuacji doszło w ostatnim czasie na jednej z ulic wrocławskiego Śródmieścia. Kierujący pojazdem marki Ford najpierw przejechał skrzyżowanie na czerwonym świetle, a następnie nie miał zamiaru zatrzymać się do kontroli drogowej zgodnie z tym co sygnalizowali mu policjanci.

Dopiero gdy znalazł się w ślepej uliczce zatrzymał pojazd i zaczął uciekać pieszo. Funkcjonariusze po pościgu zatrzymali podejrzanego. 45-latek tłumaczył się, że uciekał, gdyż posiada sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Jakby tego było mało policjanci znaleźli w jego samochodzie ponad 50 gram rożnego rodzaju środków odurzających.

Niepokój policjantów wzbudziły też inne przedmioty znajdujące się w aucie, a mianowicie pięć sztuk różnego rodzaju noży, pałka teleskopowa, siekierka oraz cztery telefony komórkowe.

O dalszym losie zatrzymanego zdecyduje teraz sąd. Mężczyźnie za przestępstwa, o które jest podejrzany może grozić kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

st. asp. Aleksandra Freus

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu