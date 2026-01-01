Wrocławscy policjanci poszukują osób, które mogą posiadać informacje w sprawie uszkodzenia ciała Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście prowadzą czynności w sprawie uszkodzenia ciała mężczyzny we Wrocławiu przy ul. Sopockiej, do którego doszło 19 kwietnia 2026 roku. Na zdjęciu publikujemy wizerunek sprawcy. W przypadku rozpoznania mężczyzny na zdjęciu prosimy o pilny kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście pod nr tel.: 47 87 143 58, 47 87 132 90 bądź najbliższą jednostką Policji lub pod numerem alarmowym 112. Gwarantujemy anonimowość.

19 kwietnia br. w godz. 10.00 -10.30 przy ul. Sopockiej doszło do naruszenia czynności narządów ciała na okres powyżej dni 7 (trwały uszczerbek na zdrowiu) poprzez zadanie uderzenia w okolicę głowy. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście wykonali w tej sprawie szereg czynności i ustaleń, w tym także operacyjnych, które dotychczas nie przyczyniły się do zatrzymania sprawcy tego czynu.

Sprawca ataku miał na sobie:

szarą bluzkę i czarną kamizelkę,

czarne krótkie spodenki,

szare buty sportowe.

Wygląd:

włosy zaczesane do góry i spięte w tzw. kitkę,

długa broda.

Policjanci publikują zdjęcie wizerunku osoby, która jest sprawcą zdarzenia. W przypadku rozpoznania prosimy o pilny kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście pod numerem tel. : 47 87 143 58, 47 87 132 90, najbliższą jednostką Policji lub pod nr alarmowym 112. Gwarantujemy anonimowość.

asp. szt. Anna Nicer

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu