Policjanci zatrzymali 27-latka poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania Data publikacji 11.08.2026 Powrót Drukuj Dzięki dobremu rozpoznaniu i zaangażowaniu kryminalnych z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, 7 lipca br. na terenie Belgii został zatrzymany 27-letni obywatel Holandii poszukiwany listem gończym. Podejrzewany o zabójstwo na terenie Wrocławia mężczyzna figurował też w systemie informacyjnym Schengen jako osoba poszukiwana Europejskim Nakazem Aresztowania. Od końca kwietnia człowiek ten ukrywał się przed organami ścigania poza granicami kraju. W miniony piątek odbyła się ekstradycja mężczyzny do Polski. W najbliższych dniach usłyszy zarzut zabójstwa, za który grozi mu nawet dożywocie.

Pod koniec kwietnia br. , we Wrocławiu przy ulicy Jaworskiej doszło do zabójstwa młodego człowieka. Podejrzewany o bezpośredni udział w tym zdarzeniu po popełnieniu przestępstwa uciekł poza granice naszego kraju, gdzie na co dzień mieszkał.

Dzięki szeroko zakrojonym działaniom operacyjnym, dobremu rozpoznaniu i ogromnemu zaangażowaniu policjantów pionu kryminalnego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu oraz z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu ustalono tożsamość i miejsce pobytu poszukiwanego. W sprawie tej wcześniej tymczasowo aresztowana została 44-letnia kobieta ( ob. Polski), która usłyszała zarzut udziału w zabójstwie wspólnie i w porozumieniu z poszukiwanym 27-latkiem.

Na podstawie zgromadzonego materiału Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia-Fabryczna wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów oraz nakaz ścigania listem gończym figuranta ustalonego przez śledczych. Następnie Sąd Okręgowy we Wrocławiu na wniosek prokuratury wydał Europejski Nakaz Aresztowania i Europejski Nakaz Dochodzeniowy celem przeprowadzenia czynności niezbędnych na potrzeby zebrania materiału dowodowego w prowadzonym śledztwie.

Podejrzewany 27-letni mężczyzna został zatrzymany 7 lipca br. , na terenie Belgii. W miniony piątek 7 sierpnia br. , miała miejsce ekstradycja zatrzymanego obywatela Holandii do Polski. Najprawdopodobniej w najbliższych dniach usłyszy zarzut zabójstwa, za który grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

asp. szt. Anna Nicer

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu