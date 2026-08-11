Policjanci zatrzymali 27-latka poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania
Dzięki dobremu rozpoznaniu i zaangażowaniu kryminalnych z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, 7 lipca br. na terenie Belgii został zatrzymany 27-letni obywatel Holandii poszukiwany listem gończym. Podejrzewany o zabójstwo na terenie Wrocławia mężczyzna figurował też w systemie informacyjnym Schengen jako osoba poszukiwana Europejskim Nakazem Aresztowania. Od końca kwietnia człowiek ten ukrywał się przed organami ścigania poza granicami kraju. W miniony piątek odbyła się ekstradycja mężczyzny do Polski. W najbliższych dniach usłyszy zarzut zabójstwa, za który grozi mu nawet dożywocie.
Pod koniec kwietnia br., we Wrocławiu przy ulicy Jaworskiej doszło do zabójstwa młodego człowieka. Podejrzewany o bezpośredni udział w tym zdarzeniu po popełnieniu przestępstwa uciekł poza granice naszego kraju, gdzie na co dzień mieszkał.
Dzięki szeroko zakrojonym działaniom operacyjnym, dobremu rozpoznaniu i ogromnemu zaangażowaniu policjantów pionu kryminalnego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu oraz z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu ustalono tożsamość i miejsce pobytu poszukiwanego. W sprawie tej wcześniej tymczasowo aresztowana została 44-letnia kobieta (ob. Polski), która usłyszała zarzut udziału w zabójstwie wspólnie i w porozumieniu z poszukiwanym 27-latkiem.
Na podstawie zgromadzonego materiału Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia-Fabryczna wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów oraz nakaz ścigania listem gończym figuranta ustalonego przez śledczych. Następnie Sąd Okręgowy we Wrocławiu na wniosek prokuratury wydał Europejski Nakaz Aresztowania i Europejski Nakaz Dochodzeniowy celem przeprowadzenia czynności niezbędnych na potrzeby zebrania materiału dowodowego w prowadzonym śledztwie.
Podejrzewany 27-letni mężczyzna został zatrzymany 7 lipca br., na terenie Belgii. W miniony piątek 7 sierpnia br., miała miejsce ekstradycja zatrzymanego obywatela Holandii do Polski. Najprawdopodobniej w najbliższych dniach usłyszy zarzut zabójstwa, za który grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.
Opis filmu: film z doprowadzenie osoby zatrzymanej z lotniska
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